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Врач рассказала о влиянии хлеба на уровень сахара в крови и пищеварение

Врач Разаренова: хлеб может повышать уровень сахара в крови
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AnnaStills/Shutterstock/FOTODOM

Хлеб может повышать уровень сахара в крови, однако некоторые его варианты будут менее опасными. Об этом «Радио 1» рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Александра Разаренова.

Так, по ее словам, хлеб, приготовленный из цельнозерновой муки, будет стабилизировать уровень сахара, потому что в нем есть клетчатка. При этом если его приготовили из муки высшего сорта, в нем будет высокое содержание простых углеводов, что грозит негативными последствиями.

Врач также отметила, что такой продукт может повлиять на пищеварение и приводить к газообразованию, дискомфорту и болезненным ощущениям в организме.

«Если, например, у человека есть синдром избыточного бактериального роста или синдром раздраженного кишечника, то это может вызвать неприятности. Если у человека есть гастроэзофагеальная болезнь, то свежий хлеб будет повышать вероятность развития рефлюкса», — сказала Разаренова.

Накануне Александра Разаренова говорила, что наиболее полезным для здоровья хлебом является цельнозерновой, потому что в нем содержится больше клетчатки, витаминов и минералов, чем в белом. По ее словам, его изготавливают из муки, которая сохраняет оболочку зерна из зародыша, поэтому продукт становится более питательным. Кроме того, врач советует обратить внимание на хлеб, сделанный на закваске.

Ранее россиянам объяснили, можно ли есть хлеб каждый день.

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