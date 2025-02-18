Врач рассказала о влиянии хлеба на уровень сахара в крови и пищеварение

Хлеб может повышать уровень сахара в крови, однако некоторые его варианты будут менее опасными. Об этом «Радио 1» рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Александра Разаренова.

Так, по ее словам, хлеб, приготовленный из цельнозерновой муки, будет стабилизировать уровень сахара, потому что в нем есть клетчатка. При этом если его приготовили из муки высшего сорта, в нем будет высокое содержание простых углеводов, что грозит негативными последствиями.

Врач также отметила, что такой продукт может повлиять на пищеварение и приводить к газообразованию, дискомфорту и болезненным ощущениям в организме.

«Если, например, у человека есть синдром избыточного бактериального роста или синдром раздраженного кишечника, то это может вызвать неприятности. Если у человека есть гастроэзофагеальная болезнь, то свежий хлеб будет повышать вероятность развития рефлюкса», — сказала Разаренова.

Накануне Александра Разаренова говорила, что наиболее полезным для здоровья хлебом является цельнозерновой, потому что в нем содержится больше клетчатки, витаминов и минералов, чем в белом. По ее словам, его изготавливают из муки, которая сохраняет оболочку зерна из зародыша, поэтому продукт становится более питательным. Кроме того, врач советует обратить внимание на хлеб, сделанный на закваске.

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