Россиянам объяснили, можно ли есть хлеб каждый день

Хлеб относится к продуктам здорового питания, являясь источником энергии из сложных углеводов, клетчатки, витаминов и минеральных веществ. Но можно ли его есть каждый день, «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог, кандидат медицинских наук и диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева.

Врач отметила, что выделяют различные виды и сорта хлеба. По видам хлеб классифицируют на ржаной, пшеничный, ячменный, кукурузный, с добавлением отрубей, из смешанной муки. По сортам: хлеб высшего, первого и второго сорта. Также выделяют хлеб дрожжевой и на закваске (когда вместо дрожжей используют закваску из бактерий).

«Из видов хлеба самым полезным считают ржаной. Он содержит меньше калорий и больше белка, клетчатки, витаминов и минералов, чем пшеничный. Если рассматривать хлеб в зависимости от сорта, то самый полезный будет второй сорт, затем первый и высший. Это связано с тем, что для муки высшего сорта используется только обработанная часть зерна (без оболочки, или шелухи), а максимум полезных веществ (витаминов, минералов, клетчатки) содержится именно в оболочке зерна. Хлеб первого и второго сорта содержит компоненты оболочки зерна и более полезен. Бывает еще хлеб из цельнозерновой муки. Он содержит наибольшее количество ценных питательных веществ и считается максимально полезным», — рассказала Михалева.

Кроме клетчатки, витаминов и минералов хлеб содержит крахмал — основной источник энергии для организма и различные белки, в том числе, глютен, который является строительным материалом для организма.

Как обратила внимание специалист, в классическом варианте в хлеб не добавляют сахар и жир, поэтому калорийность хлеба считается средней при довольно высокой пищевой ценности.

Таким образом, по ее словам, хлеб является важным продуктом питания, источником энергии из сложных углеводов, клетчатки, витаминов и минеральных веществ. Из витаминов наиболее полноценно в хлебе представлена группа В. Минеральный состав представлен магнием, калием, марганцем, медью, селеном, цинком.

«В здоровом питании рекомендуют использовать хлеб ржаной, отрубной, пшеничный второй сорт и цельнозерновой, а также мультизлаковый. Белый хлеб высшего сорта наименее полезен и является в основном источником углеводов», — подчеркнула диетолог.

Также она обратила внимание, что в хлеб могут добавлять сахар, мед и патоку, а это уже простые углеводы, которые снижают полезные свойства хлеба. К тому же, в последнее время в хлеб стали добавлять жиры, что существенно повышает его калорийность. В качестве источника жиров могут выступать семена подсолнечника, льна, тыквенные семечки. Такой хлеб содержит в 2-3 раза больше жира, чем обычный. Поэтому перед покупкой важно обратить внимание на состав.

«Согласно нормативным документам, норма потребления хлеба для здоровых взрослых — 100 г пшеничного и 150 г ржаного ежедневно. То есть, отвечая на вопрос, можно ли есть хлеб ежедневно — да, можно, если нет никаких противопоказаний. Но от ежедневного употребления белого хлеба лучше отказаться», — рассказала врач.

В каких случаях хлеб может быть вреден? По словам диетолога, он может быть противопоказан в трех достаточно редких случаях: это целиакия (аутоиммунное заболевание с непереносимостью глютена), аллергия на глютен и нецелиакийная гиперчувствительность к глютену.

«Свежий хлеб может быть противопоказан в острый период заболеваний желудочно-кишечного тракта (например, при обострении гастрита, язвенной болезни), в этих случаях рекомендуют использовать подсушенный белый хлеб в небольшом количестве», — добавила Михалева.

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