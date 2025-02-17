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Врач рассказала о вариантах самого полезного хлеба

Врач Разаренова: цельнозерновой хлеб является одним из самых полезных
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Caftor/Shutterstock/FOTODOM

Наиболее полезным для здоровья хлебом является цельнозерновой, потому что в нем содержится больше клетчатки, витаминов и минералов, чем в белом. Об этом «Радио 1» рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Александра Разаренова.

По ее словам, его изготавливают из муки, которая сохраняет оболочку зерна из зародыша, поэтому продукт становится более питательным. Кроме того, врач советует обратить внимание на хлеб, сделанный на закваске.

«Этот хлеб хорош для нашего усвоения и минералами, и микроэлементами, и витаминами. Надо всегда смотреть на состав той же закваски. Если нет, то мы имеем право запросить сопроводительную документацию», — уточнила Разаренова.

Эксперт добавила, что продукт может быть комбинированным, то есть в его составе могут присутствовать и дрожжи, и закваска.

Нутрициолог доказательно-научного подхода Юлия Хлопова до этого рассказала «Газете.Ru», что людям, которые хотят похудеть, не стоит отказываться от хлеба, поскольку это источник ценных минеральных веществ. По ее словам, хлеб не станет препятствием для снижения веса, если его включить в сбалансированный рацион.

Ранее россиянам объяснили, можно ли есть хлеб каждый день.

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