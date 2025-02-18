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В Казани обвиняемого в домогательствах по отношению к семи мальчикам отправили под арест

В Казани арестовали каратиста, обвиняемого в домогательствах к детям
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Depositphotos

В Казани суд избрал меру пресечения студенту из Краснодара, которого обвиняют в совращении детей. Об этом сообщает KazanFirst со ссылкой на пресс-службу суда.

Молодого человека отправили под стражу до 25 марта 2025 года.

По данным издания, молодой человек не только совращал детей, но и снимал происходящее, пострадавшим от 10 до 16 лет.

По предварительной информации, 18-летний каратист занимался растлением детей с 2022 года. Всего от его действий пострадали семь мальчиков, которым еще не исполнилось 16 лет. Со школьниками он встречался на турнирах по каратэ, куда приглашали команду студента.

О произошедшем стало известно после того, как в прошлом году в Татарстане родители 15-летнего подростка заявили о насильственных действиях в отношении их сына на соревнованиях. Тогда правоохранители предположили, что к происходящему причастен студент.

После того, как юношу задержали, он отказался давать показания и не признал вину.

Ранее 17-летняя нижегородка обвинила отчима в многолетних домогательствах.

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