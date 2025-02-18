Несовершеннолетняя россиянка обвинила отчима в домогательствах

В Нижнем Новгороде 17-летняя девушка обвинила 33-летнего отчима в домогательствах. Об этом сообщает NewsNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам несовершеннолетней, мужчина совершал в отношении нее незаконные действия с 2017 по 2022 год. Как утверждает источник СМИ в силовых структурах, мать предполагаемой потерпевшей считает, что ее дочь может говорить неправду. Женщина отметила, что ее ребенок состоит на учете в Центре психического здоровья детей и подростков.

В ситуации разбираются следователи.

До этого в Колпинском районе Петербурга задержали мужчину по подозрению в многолетнем сексуальном насилии над падчерицей. 15-летнюю школьницу доставили в больницу Колпино с внутренним кровотечением, медики установили, что девочка была беременна и пыталась самостоятельно избавиться от ребенка.

Ранее в Ленинградской области знакомый местной жительницы изнасиловал ее дочь-восьмиклассницу.