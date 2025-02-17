В Казани юного каратиста-насильника уличили в растлении семерых мальчиков

В Казани 18-летнего каратиста-насильника уличили в растлении семерых мальчиков. Об этом со ссылкой на источники сообщает KazanFirst.

В ноябре 2024 года юного каратиста задержали за насилие в отношении 13-летнего мальчика. Отмечается, что не признал вину и отказался от дачи показаний, ссылаясь на 51-ю статью Конституции РФ. Позже стало известно, что молодой человек мог растлить не одного ребенка.

Предварительно, все началось еще в 2022 году — жертвами юноши стали семеро детей в возрасте от десяти до 16 лет. Он растлевал мальчиков во время турниров по каратэ.

Один из эпизодов произошел во время проходивших в Татарстане в прошлом году международных соревнований по киокусинкай. Родственники 15-летнего подростка обратились в полицию с заявлением о насильственных действиях в отношении несовершеннолетнего — стражи порядка установили, что студент-каратист, предварительно, к этому причастен.

Ранее полицейский совратил юную москвичку и склонил ее к употреблению наркотиков.