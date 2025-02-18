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Суд в Ростове вынес приговор инженеру-конструктору ОПК за госизмену

В Ростове суд приговорил к 12 годам инженера-конструктора ОПК за госизмену
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Shutterstock

В Ростове-на-Дону суд приговорил к лишению свободы инженера-конструктора одного из местных предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) за государственную измену. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по Ростовской области.

Как установили оперативники, с февраля по апрель 2023 года мужчина передавал сотруднику украинской разведки данные о предприятии, которые «противоборствующая сторона» могла использовать для нанесения критического ущерба как предприятию, так и безопасности РФ.

Суд назначил инженеру-конструктору 12 лет исправительной колонии строгого режима.

В феврале жителя Комсомольска-на-Амуре арестовали по подозрению в госизмене. По данным ведомства, мужчина передавал данные кураторам из украинской разведки. Следователи установили, что комсомольчанин через интернет связался с представителями разведки и передал им данные о работе оборонного предприятия в Хабаровском крае.

Ранее волонтера обвинили в госизмене по делу о сборе средств для ВСУ в Белгороде.

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Обвинения в госизмене
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