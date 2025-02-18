Врач рассказала, что есть пожилым для укрепления сосудов

Пожилым людям стоит есть больше жирной рыбы, включая лосось, скумбрию, сардины и тунец, чтобы укрепить сосуды, улучшить кровообращение и поддержать здоровье сердца. Об этом RuNews24.ru рассказала врач-диетолог Алена Капустина.

Она отметила, что в ней есть омега-3 жирные кислоты, которые снизят уровень «плохого» холестерина. По ее словам, важно есть больше фруктов и овощей для защиты сосудов от повреждений свободными радикалами, а также орехов — для снижения уровня холестерина, укрепления сосудов и нормализации артериального давления.

Диетолог также рекомендует пожилым присмотреться к цельнозерновым продуктам и бобовым. При этом перед изменениями в питании лучше проконсультироваться с лечащим врачом или диетологом, добавила она.

«Здоровье сосудов — это ключ к долгой и активной жизни. Богатое функциональное питание и ограничение вредных продуктов, регулярные физические упражнения, отказ от вредных привычек помогают пенсионерам укрепить свои сосуды, улучшить кровообращение и сохранить здоровье на долгие годы», — заключила Капустина.

Врач-диетолог Анжелика Дюваль до этого говорила, что пожилым людям для укрепления сосудов важно включать в свой рацион зелень, клюкву, виноград, куркуму и пить достаточное количество жидкости.

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