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Врач рассказала, какие продукты помогут пожилым укрепить сосуды

Врач Дюваль: клюква и виноград помогут пожилым укрепить сосуды
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rsooll/Shutterstock/FOTODOM

Пожилым людям для укрепления сосудов важно включать в свой рацион зелень, клюкву, виноград, куркуму и пить достаточное количество жидкости. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

По ее словам, ежедневно нужно выпивать 30 мл жидкости на килограмм веса, чтобы поддерживать нормальную текучесть крови. Клюква, а также чай или морс на ее основе содержат большое количество кислот, которые будут поддерживать кровь в жидком состоянии, добавила врач. Кроме того, она рекомендует есть петрушку, укроп, айсберг, рукколу, шпинат и другую зелень, чтобы укреплять стенки сосудов.

«Красный темный виноград — хороший источник антиоксиданта ресвератрола. Это одно из самых рекомендуемых специалистами веществ, направленных на улучшение состояния сосудов. <...> Еще я бы выделила куркуму. Пряность считается природным антибиотиком и хорошо снимает воспаление, поэтому будет полезна для сердечно-сосудистой системы», — отметила Дюваль.

Врач-кардиолог Флагманского медицинского центра «Будь Здоров» на Рязанском проспекте, автор телеграм-канала «Популярная кардиология» Иосиф Шубитидзе до этого рассказал «Газете.Ru», что кофе улучшает работу эндотелия (внутреннего слоя клеток артерий), что способствует профилактике атеросклероза и закупорки сосудов.

Ранее было названо повреждение сосудов, удваивающее риск деменции.

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