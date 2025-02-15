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Путин отметил вклад воинов-афганцев в поддержку бойцов СВО

Путин подчеркнул вклад ветеранов войны в Афганистане в поддержку участников СВО
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Sputnik/Alexander Kazakov/Reuters

Президент России Владимир Путин отметил вклад ветеранов-афганцев в поддержку участников специальной военной операции и патриотическое воспитание молодого поколения. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В поздравительной телеграмме, адресованной участникам торжественного вечера, посвященного 36-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, Путин подчеркнул важность сохранения ветеранами боевого братства и преданности Родине, отметив их активное участие в общественной жизни страны, включая работу в государственных структурах и ветеранских организациях.

Глава государства указал на значимую роль ветеранов в поддержке участников СВО, подчеркнув важность их твердой патриотической позиции, заслуживающей, по словам президента, глубокого уважения и признания.

15 февраля временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о начале нового проекта для ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции (СВО) под названием »Курск. Герои!». Этот проект является продолжением федеральной инициативы «Время героев»

Ранее Путин заявил, что все защитники России должны быть равны в выплатах.

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