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В минобороны России предложили признать бойцов «Шторм Z» ветеранами

Цивилева предложила наделить бойцов «Шторм Z» статусом участника СВО
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Евгений Биятов/РИА Новости

Заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева предложила наделить бойцов подразделений «Шторм Z» статусом участника специальной военной операции. Об этом она сообщила РИА Новости.

«Специфика ситуации с бойцами из отрядов «Шторм Z» заключается в том, что на них изначально не распространялись меры поддержки. Они даже не могли получить удостоверение ветерана боевых действий. Сейчас стараемся интегрировать их в ветеранское сообщество», — сообщила Цивилева.

Она пояснила, что несмотря на текущее положение дел, при котором бойцы «Шторм Z» не имеют необходимого статуса, фонд продолжает поддерживать всех, кто фактически принимал участие в СВО.

Подразделения «Шторм Z» — это добровольческие подразделения министерства обороны России, которые сформированы в том числе из контингента заключенных в тюрьмах, исправительных и принудительных центрах. В прошлом году попавшему из колонии в отряд «Шторм Z» криминальному авторитету из Волгограда Алиетдину Махмудову на специальной военной операции доверили руководить ротой снайперов.

Ранее в Дагестане вывесили баннер с Махмудовым.

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