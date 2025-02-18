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В России призвали свернуть ношение фейковых медалей

Депутат Малькевич призвал свернуть ношение фейковых медалей
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Евгений Одиноков/РИА Новости

В России необходимо свернуть продажу и ношение муляжей государственных наград под видом сувенирной продукции. Об этом «Парламентской газете» рассказал депутат петербургского Заксобрания, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Малькевич.

Он отметил, что существующие штрафы за учреждение или изготовление фейковых знаков, схожих с госнаградами, не мешают продавать их на маркетплейсах. По его мнению, важно ввести четкие правила, которые ввели бы запрет на это. Депутат отметил, что пока за незаконное приобретение или сбыт наград нарушителям грозит штраф в размере до 80 тыс. рублей или в размере зарплаты за полгода, исправительные работы до года или арест на три месяца.

«Однако, если медаль и орден продают как сувенир, изготовителя и продавца к уголовной ответственности не привлечь. Эту статью я предлагаю расширить, распространить ее действие и на муляжи, и на сувенирную продукцию, схожую с любой госнаградой нашей страны», — сказал Малькевич.

Депутат также призвал предусмотреть административную ответственность для тех граждан, которые носят такие награды.

11 февраля первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий ГусевСправедливая Россия — За правду») говорил, что в России необходимо ввести штрафы до 100 тысяч рублей за имитацию государственных наград. Депутат подчеркнул, что те, кто выдает фальшивку за оригинал, «подрывают ценность настоящих подвигов».

Ранее сообщалось, что россиянин пытался продать госнаграды родителей на железно-дорожном вокзале Магнитогорска.

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