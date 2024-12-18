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Россиянин пытался продать госнаграды родителей на железно-дорожном вокзале Магнитогорска

В Магнитогорске мужчина продал госнаграды СССР и стал фигурантом дела

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Транспортная полиция Урала

В Магнитогорске работники транспортной полиции задержали мужчину, который попытался продать государственные награды родственников. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

По предварительной информации, 54-летний задержанный живет в Республике Башкортостан, а в Магнитогорск приезжал по личным делам. Мужчина хотел продать две медали СССР «Ветеран труда», некогда принадлежавшие его родителям. В качестве покупателя выступил сотрудник южно-уральской транспортной полиции. После осуществления сделки, за которую приезжий получил 3500 рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». Ему грозит арест на срок до трех месяцев, штраф до 80 тысяч рублей или исправительные работы сроком до одного года.

Ранее в Челябинске мужчина продал фронтовую медаль и стал фигурантом уголовного дела.

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