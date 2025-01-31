«Накопили большой долг»: в Курске беженцы опасаются, что их перестанут кормить

Александр Хинштейн во время посещения пункта временного размещения (ПВР) в лагере «Олимпиец» в Курске

30 января курский общественник Валерий Моисеев сообщил, что в одном из пунктов временного размещения беженцев перестанут обеспечивать горячим питанием. Эту информацию поспешили опровергнуть власти региона, но администрация лагеря, где размещен ПВР, заявила, что проблема действительно существует. Из-за того, что им не перечисляют средства из бюджета, организация накопила долг в 70 млн руб. Врио губернатора Александр Хинштейн пообещал, что все средства будут выделены. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн посетил пункт временного размещения (ПВР) в лагере «Олимпиец» в Курске из-за сообщений о прекращении питания для беженцев. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Сам выехал на место, чтобы лично разобраться в ситуации, хотя ответственные лица правительства области и уверяли меня, что все под контролем. Прежде всего извинился перед людьми. Ответил на их вопросы. Убедился, что все накормлены, хотя задолженность по питанию, действительно, есть», — написал врио главы региона.

Хинштейн добавил, что уже 31 января все необходимые средства из резервного фонда области будут выделены и в «Олимпийце», и во всех остальных ПВР люди по-прежнему будут обеспечиваться бесплатным горячим питанием.

«Соответствующие выводы из случившегося в том числе и кадровые — сделаю», — заключил врио губернатора Курской области.

«Накормят на завтрак и на этом — все»

О том, что в ПВР «Олимпиец» переселенцам из приграничных районов региона перестанут предоставлять питание, сообщил 30 января курский общественник Валерий Моисеев.

«В нашем ПВР волнение, среди переселенцев, так как прошла новость, что завтра нас накормят на завтрак и на этом — все. Питание в столовой больше не будет», — написал Моисеев на своей странице во «ВКонтакте».

По словам общественника, в администрации ПВР ему сообщили, что «Олимпиец» задолжал 70 млн руб., при этом перечисления средств из регионального МЧС на содержание и питание переселенцам не происходит.

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В Комитете региональной безопасности Курской области эту информацию поспешили опровергнуть, заявив, что она не соответствует действительности.

«В «Олимпийце» сегодня проживает 616 переселенцев из приграничных районов, в том числе 110 детей. Для них обеспечено трехразовое горячее питание. Средства на эти цели поступают из федерального бюджета. Все люди, как и прежде, обеспечиваются питанием, ни о каком сокращении речь не идет», — уточнили в комитете.

«Вообще ничего не дают»

31 января «Курские известия» со ссылкой на сотрудников лагеря сообщили, что смогли накормить переселенцев завтраком и обедом, а вот ужин — под вопросом. В самом «Олимпийце» заявили, что проблема действительно существует. По словам исполнительного директора ассоциации Ильи Коновалова, питанием людей обеспечивает индивидуальный предприниматель, перед которым у лагеря набежала серьезная задолженность.

«Долг перед организацией у нас 12 миллионов. Они прислали нам претензию, что с сегодняшнего дня расторгают договор с нами из-за неуплаты. А не платим мы по одной причине — перед нами большой долг у региональной безопасности. За беженцев долг без января 41 миллион, это люди из ДНР и ЛНР. И за курских переселенцев — 24 миллиона. Итого, если брать с январем, это долг порядка 70 миллионов», — уточнил Коновалов.

Директор также отметил, что за беженцев платит федеральный бюджет, а за переселенцев — региональный. С декабря администрация лагеря направляла письма и претензии в администрацию.

«Сначала шли стабильные платежи, потом дали за три месяца вперед, а сейчас вообще не дают. Звоним туда и правды добиться не можем», — добавил Коновалов.