В Кемерове обустроят новую набережную за 705 млн рублей

Новая набережная с яблонями появится в Кемерове

В Кемерове появится новая набережная с яблонями, ее обустроят возле реки Большая Камышная вблизи музейного и театрально-образовательного комплекса. Об этом сообщает Сiбдепо.

Сейчас мэрия города ищет подрядчика для проведения работ, его выберут 28 февраля, уточнили в сообщении.

«Протяженность будущей набережной составит 1,67 км. Предстоит благоустроить 9,799 кв. м (территории)», — отметил мэр города Дмитрий Анисимов.

Согласно проектно-сметной документации, опубликованной на сайте Госзакупок, на проведение работ по обустройству набережной выделят более 705,6 млн рублей. Срок исполнения контракта — до 31 декабря 2028 года.

В январе сообщалось, что в Кемерове выставили на продажу историческое двухэтажное здание в «Парке чудес», расположенное по адресу Кирова, 10. Соимость постройки площадью более 400 кв. м составляет 15 млн рублей. Здание находится вблизи набережной реки Томи. В объявлении сказано, что вокруг располагается пешеходная зона и аттракционы, внутри здание нуждается в ремонте.

Ранее стало известно, что в Кемерове и Новокузнецке отменили концерты Лолиты.