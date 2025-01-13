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В Кемерове выставили на продажу историческое здание стоимостью 15 млн рублей

Здание в «Парке чудес» в Кемерове продадут за 15 млн рублей
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В Кемерове выставили на продажу историческое двухэтажное здание в «Парке чудес», расположенное по адресу Кирова, 10. Об этом сообщает Сiбдепо со ссылкой на соответствующее объявление.

По его данным, стоимость постройки площадью более 400 кв. м составляет 15 млн рублей. Здание находится вблизи набережной реки Томи.

«В объявлении сказано, что вокруг располагается пешеходная зона и аттракционы. Судя по фотографиям от продавца, внутри здание нуждается в ремонте», — говорится в сообщении.

В декабре 2024 года сообщалось, что риелторы выставили на продажу квартиру в историческом доме в Москве за 16 млрд рублей, ошибившись с количеством нулей в цене. Речь идет о пятикомнатной квартире площадью 223 квадратных метра в доме на Варсонофьевском переулке. Здание было построено в 1896 году.

В один из дней на сайте «Циан» появилось объявление о продаже квартиры более чем за 16 млрд рублей. Позже заявленную цену изменили на 15,5 млрд рублей, но и она оказалась неверной. Позже риелтор уточнил, что квартира стоит 1,5 млн долларов (около 150,9 млн рублей. — «Газета.Ru».

Ранее сообщалось, что россиянка продает «уникального» кота за 200 млн рублей после теста на адекватность.

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