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Китайцы массово устремились в Санкт-Петербург

Количество медицинских туристов из КНР в Санкт-Петербурге выросло почти втрое
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Pixabay

Китайцы массово устремились в Санкт-Петербург, количество медицинских туристов из КНР в этом российском городе в 2024 году выросло почти втрое по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В публикации отмечается, что поток туристов в Санкт-Петербург из Киргизии вырос вдвое, из Узбекистана — на 30%.

В пресс-службе подчеркнули, что у гостей города наиболее востребованы услуги в сферах акушерства, педиатрии, гинекологии, офтальмологии и цифровой стоматологии.

Также спросом у туристов пользуются программы комплексного обследования в петербургских клиниках и телемедицина.

В декабре директор консульского департамента министерства иностранных дел РФ Алексей Климов заявил, что Российская Федерация в 2024 году выдала более 600 тысяч электронных виз иностранным гражданам для визита в страну.

Климов уточнил, что в основном российская электронная виза выдавалась гражданам Китая, Саудовской Аравии, Германии, Турции, Индии и Эстонии.

Ранее среди российских туристов резко вырос спрос на поездки в Китай.

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