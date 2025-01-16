В 2024 году Россию посетили около 4 млн туристов

Минэкономразвития: турпоток иностранцев в РФ в 2024 году вырос на 40%, до 4 млн

Турпоток иностранцев в Россию за январь – ноябрь 2024 года вырос на 40%, до 4 млн. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

«За 11 месяцев 2024 года Россию посетили 4 млн иностранных туристов, что на 40% больше, чем за тот же период годом ранее», — говорится в сообщении.

Накануне в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) сообщили, что около 30% туристов аннулировали путевки на отдых после отмены рейсов Flydubai из аэропортов Сочи и Минеральных Вод. По словам генерального директора сети компаний «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, речь идет о десятках тысяч людей, «которым испортили новогодний отдых».

Тем временем в сервисе OneTwoTrip сообщили, что спрос россиян на авиабилеты в Японию вырос в 2024 году на 234%. Как уточнили в компании, по итогам прошлого года Японию посетили в три раза больше российских туристов, чем в 2023 году.

Ранее в АТОР оценили вероятность роста цен на отели в Турции в 2025 году.