Reuters запустило трансляцию с камер в центре Киева, несмотря на запрет СБУ

Reuters впервые за три года запустило трансляцию с камер в центре Киева

Reuters впервые за три года запустило онлайн-трансляцию с камер на площади Независимости в центре Киева. Видео появилось в соцсети Х агентства.

Агентство запустило онлайн-трансляцию, несмотря на существующий запрет украинских властей. В связи с чем было принято это решение и как агентство получило разрешение на публикацию видео, не уточняется.

Еще в марте 2022 года Служба безопасности Украины (СБУ) в связи с введением военного положения в стране запретила украинским и иностранным журналистам публиковать фото и видео взрывов и распространять данные о местах обстрелов, а также дислокации украинских войск. В СБУ предупредили журналистов, что за несоблюдение этих требований грозит уголовная ответственность.

18 февраля жители Киева сняли на видео момент мощного взрыва после удара по военному объекту. Также на появившейся в сети записи видны светящиеся точки в небе, которые свидетельствуют о работе противовоздушной обороны Украины.

Сегодня мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в украинской столице после взрывов загорелось промышленное предприятие, расположенное в Святошинском районе.

Ранее российские войска нанесли серию ударов по Запорожскому кабельному заводу.