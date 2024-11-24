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Назван самый полезный для здоровья вид риса

Health&Science: бурый рис полезен для кожи, сердца и кишечника

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Depositphotos

Ученые из Берлинского Института питания установили, что бурый рис наиболее полезен для здоровья человека из-за его способности положительно воздействовать на кожу, метаболизм, иммунитет и пищеварение. Об этом сообщает научный портал Health&Science.

Ученые проанализировали питательный состав нескольких видов риса, чтобы определить «рекордсмена» по содержанию полезных веществ. Выяснилось, что бурый сорт риса оказался самым богатым источником витаминов группы B, магния, фосфора и селена.

По словам исследователей, эти компоненты важны для укрепления иммунитета и сохранения здоровья кожи. Ученые также отметили, что регулярное употребление бурого риса помогает нормализовать уровень сахара в крови, улучшить работу сердца и наладить работу органов желудочно-кишечного тракта.

Бурый рис — это цельнозерновой продукт, при производстве которого с зерна удаляют только внешнюю шелуху, оставляя отруби и зародыш. Эти компоненты сохраняют все питательные вещества и клетчатку, благодаря чему коричневый рис считается более «полноценным» с точки зрения питания.

Для сохранения полезных свойств риса специалисты советуют придерживаться определенных правил при его приготовлении. Прежде всего, перед варкой рекомендуется промыть рис холодной водой, затем замочить его на 30 минут. После варки нужно дать рису настояться под крышкой еще 15 минут для достижения оптимальной текстуры.

Кроме того, ученые отмечают универсальность бурого риса в кулинарии. Благодаря своему ореховому вкусу он прекрасно подходит как для основных блюд, так и для десертов. Более того, продукт сохраняет свою питательную ценность даже после тепловой обработки.

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