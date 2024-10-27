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Полки с рисом опустели в Японии из-за глобального потепления

The New York Times: урожай риса в Японии упал с 80 до 5% из-за жары

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Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Самый популярный сорт японского риса, кошихикари, может исчезнуть из-за глобального потепления. Избежать этого помогут новые сорта риса с отредактированными генами, сообщает The New York Times.

Уже 40 лет рис кошихикари — самый популярный сорт в Японии. Прошлым летом в префектуре Ниигата только 5% его урожая были признаны пригодными для продажи, — вместо обычных 80%. Это привело к пустым полкам в магазинах и призывам использовать стратегические запасы риса.

«Прошлое лето стало для нас шоком. Мы создавали новые сорта риса, основываясь на прогнозах того, насколько высокими будут температуры к концу XXI века. Но в Ниигате такие температуры уже наступили», — рассказал ученый из Научно-исследовательского института сельского хозяйства Казуюки Кобаяши.

Устойчивый к жаре сорт кошихикари, возможно, будет получен с помощью генетического редактирования. Однако это может занять 10–15 лет. Ученые отметили необходимость ускорить прогресс в этой области, чтобы обогнать повышение температур.

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