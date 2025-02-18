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В Мособлдуме объяснили, какие алкомаркеты продолжат работать в Подмосковье

Депутат Керселян: имеющие лицензию алкомаркеты в Подмосковье продолжат работать
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Варвара Гертье/РИА Новости

В Подмосковье в сентябре вступит в силу новый закон, запрещающий работу алкомаркетов во дворах жилых домов. Затронет он в первую очередь ларьки со слабыми спиртными напитками, а имеющие лицензию магазины продолжат работать до истечения ее срока, объяснил 360.ru председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.

Новый закон распространяется на спиртное любой крепости, но в первую очередь направлен на не имеющие лицензии магазины, торгующие слабоалкогольными напитками.

«Магазины, у которых нет лицензии, а мы знаем, что это магазины, [которые] торгуют пивом, слабым алкоголем, 1 сентября, когда вступает в силу этот закон, прекращают свою работу. И таких магазинов порядка 1400», — сообщил депутат.

При наличии лицензии магазины продолжат работать до истечения ее срока даже в том случае, если их вход располагается со стороны дворов, добавил Керселян. Он пояснил, что лицензия обратной силы не имеет, забрать ее нельзя – предприниматели заплатили и имеют право доработать до завершения срока действия документа. Таких магазинов, по словам депутата, в домах Подмосковья насчитывается около полутора тысяч.

Накануне губернатор региона Андрей Воробьев объяснил, что решение о закрытии алкомаркетов во дворах приняли на фоне массовых жалоб жителей на такие точки продажи. Так, за 2024 год зафиксировано порядка двух тысяч обращений на эту тему.

Ранее у людей с алкогольной зависимостью нашли необратимые изменения в мозге.

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