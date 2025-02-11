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У людей с алкогольной зависимостью нашли необратимые изменения в мозге

PRN: алкоголь истощает серое вещество в мозговых центрах мышления и эмоций
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Shutterstock

Бразильские ученые из Федерального университета Сан-Паулу выяснили, что у мужчин, восстанавливающихся после алкогольной зависимости, наблюдается снижение количества серого вещества в ключевых областях мозга, отвечающих за мышление, память и эмоции. Исследование опубликовано в научном журнале Psychiatry Research: Neuroimaging (PRN).

Команда проанализировала результаты магнитно-резонансной томографии 100 человек, половина из которых проходила лечение от алкоголизма, а остальные служили контрольной группой. Томограммы позволили оценить объем серого вещества. Также добровольцы прошли тесты на память, тревожность и депрессию.

Результаты показали, что у пациентов с алкогольной зависимостью объем серого вещества оказался значительно меньше в областях лобной доли и лимбической системы, включая орбитофронтальную кору, гиппокамп и поясную кору. Эти зоны отвечают за принятие решений, эмоциональную регуляцию и долговременную память.

Участники с алкогольной зависимостью хуже справлялись с тестами на память и демонстрировали более высокие уровни тревожности и депрессии. Однако различия в принятии решений между группами были менее выраженными, что может быть связано с ограничениями используемых тестов.

Исследование также выявило, что эмоциональные трудности, такие как тревога и депрессия, могут быть частично обусловлены структурными изменениями в мозге.

Ранее ученые выяснили, каким образом некоторые люди с алкогольной зависимостью сохраняют здоровую печень.

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