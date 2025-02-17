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«Это был перебор»: Воробьев объяснил запрет на алкомаркеты во дворах

Андрей Воробьев: на алкомаркеты во дворах массово жаловались жители Подмосковья
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Марина Маковецкая/РИА «Новости»

Во дворах жилых домов Подмосковья запретили продажу алкоголя, соответствующий закон приняла Мособлдума. Жители массово жаловались на такие магазины, и даже сами продавцы осознали, что это «был перебор», объяснил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Если зайти во дворы многих наших городов, мы увидим абсолютную доступность алкоголя. И это при том, что такое находится на пути в школу или из детского сада», — цитирует Воробьева 360.ru.

Он подчеркнул, что от жителей поступало множество жалоб на алкомаркеты и ночные заведения общепита во дворах – всего зафиксировано порядка двух тысяч обращений за прошлый год. Когда такие заведения работают по ночам, то, помимо прочего, их посетители мешают жильцам шумом.

На этом фоне представители администрации провели работу с владельцами заведений и вместе нашли общее решение, утвердив запрет на продажу спиртного с 23:00 до 08:00, а также недопустимость открытия магазинов спиртных напитков во дворах.

«Были достаточно оживленные дискуссии, но примечательно, что даже те, кто продает алкоголь, согласились с тем, что это был перебор», — подчеркнул глава региона.

Он назвал основной задачей убрать то, что заставляет родителей беспокоиться о детях, а также тревожит всех, кто хочет сохранить семью. Размещение таких заведений напротив детских площадок в глазах малышей нормализуют потребление алкоголя, что недопустимо, заключил Воробьев.

Напомним, закон уточняет, что, если магазин имеет выход во двор, то никакого спиртного на прилавках быть не должно. Утвержденные поправки вступят в силу 1 сентября.

Ранее были названы пагубные последствия закрытия алкомаркетов в РФ.

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