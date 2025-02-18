Еще одно землетрясение произошло на Алтае

В Кош-Агачском районе республики Алтай снова произошло землетрясение. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, в 13:05 по местному времени поступило сообщение о том, что в 4,3 км южнее села Бельтир зарегистрировали сейсмическое событие с магнитудой три.

В пятидесятикилометровую зону попали девять сел: Бельтир, Кош-Агач, Чаган-Узун, Ортолык, Курай, Тобелер, Теленгит-Сортогой, Новый Бельтир и Мухор-Тархата. Население толчков не ощутило.

Ученые фиксировали подземные толчки в Кош-Агачском районе Алтая 15 февраля в 8:48 (4:48 мск). Их ощутили местные жители. В МЧС заявили, что выявили незначительные повреждения штукатурки в средней школе села Купчегень в Онгудайском районе. Кроме того, произошло кратковременное отключение электроэнергии в части села Кош-Агач. После землетрясения на Алтае ввели режим повышенной готовности.

Глава республики Андрей Турчак сообщал, что в Алтае проверили состояние всех соцобъектов после землетрясения. По его словам, работали 99 комиссий. Они не обнаружили повреждений зданий соцсферы. Хотя службы и органы Алтая остаются в режиме повышенной готовности, все объекты жизнеобеспечения региона функционируют, а дороги и мосты находятся в рабочем состоянии.

Ранее «рыбу Судного дня», которая предвещает землетрясения, выбросило на берег в США.