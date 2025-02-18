В России стали чаще нанимать на работу россиян старше 40 лет

Hh.ru: работодатели в РФ за год стали вдвое чаще нанимать сотрудников старше 40

В 2024 году российские работодатели стали вдвое чаще нанимать сотрудников старше 40 лет. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование hh.ru.

По данным сервиса, за 2024 год владельцы компаний направили соискателям 209,5 млн приглашений на различные вакансии — это на 74% больше, чем в 2023 году. При этом количество свободных позиций увеличилось на 19%.

В 2023 году на одно резюме приходилось порядка 3,4 приглашения, в 2024 году — 5,6. По словам руководителя направления клиентской эффективности hh.ru Натальи Даниной, конкуренция среди потенциальных сотрудников возросла и компании расширили «воронку подбора», приглашая на позиции людей, к которым до этого момента не было никакого интереса.

«Особенно ярко это проявляется в отношении возраста кандидатов: за последний год работодатели стали в два раза чаще звать на вакансии людей старше 40 лет. В 2024 году соискатели в возрасте от 41 до 50 лет получили 28,4 млн приглашений, на 92% больше, чем в 2023-м», — заявила она.

До этого сообщалось, что IT-специалисты, курьеры, брокеры и агенты по недвижимости стали самыми высокооплачиваемыми профессии на рынке труда в России. К началу февраля 2025 года средняя предлагаемая россиянам зарплата составила 73,4 тыс. рублей (+21% за год).

Ранее сообщалось, что россияне готовы потерять в зарплате ради работы рядом с домом.