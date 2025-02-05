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Россияне готовы потерять в зарплате ради работы рядом с домом

«Ступино Квадрат»: 33% россиян готовы потерять в доходе ради работы рядом с домом
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Antonio Guillem/Shutterstock/FOTODOM

Почти половина (43%) россиян мечтают ходить на работу пешком и тратить на это не более 15 минут. 33% из них даже готовы потерять в зарплате от 10% до 30% ради этого. Таковы данные опроса, проведенного аналитиками ОЭЗ «Ступино Квадрат» совместно с платформой «Яндекс Взгляд». Результаты есть у «Газеты.Ru».

Большая часть респондентов (56%) добираются на работу в соседние районы. Каждый десятый опрошенный ответил, что его путь на работу занимает от двух часов. 13,5% тратят на дорогу около 1,5 часов.

Около 30% респондентов проводят в транспорте не более часа. 45% — тратят полчаса на дорогу.

Опрос проходил в январе 2025 года среди 1,2 тыс. россиян.

По данным рекрутингового сервиса hh.ru, в начале 2025 года медиана предлагаемой зарплаты в России достигла 74,7 тыс. рублей. Это на 2 тыс. рублей ниже, чем было в декабре 2024 года, и на 20% выше показателя начала 2024 года. По данным ANCOR, почти половина (49%) опрошенных российских работодателей повысили зарплаты сотрудникам в 2024 году на 1-10%.

Ранее россияне назвали главную причину отказа от новой работы.

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