Названы самые высокооплачиваемые профессии февраля

HeadHunter: россиянам обещают зарплаты от 100 тыс. рублей в 59 сферах в феврале

IT-специалисты, курьеры, брокеры и агенты по недвижимости — самые высокооплачиваемые профессии на рынке труда в России, сообщили «Газете.Ru» в hh.ru.

К началу февраля 2025 года средняя предлагаемая россиянам зарплата составила 73,4 тыс. рублей (+21% за год).

Дата-сайентистам и DevOps-инженерам из IT-сферы сейчас предлагают в среднем 245 тыс. и 240 тыс. рублей соответственно. В самом начале 2025 года их опережали брокеры, которые теперь находятся на пятом месте с зарплатой 151,7 тыс. рублей.

Зарплаты агентов по недвижимости сохранили самую сильную динамику роста — в феврале они достигли 175,4 тыс. рублей, что по-прежнему выше на 61%, чем год назад.

В течение последних двух месяцев курьеры обгоняли программистов по зарплатам, сейчас же ситуация противоположная — первым предлагают в среднем по стране 150 тыс. рублей, вторым — на 4 тыс. рублей меньше. Тем не менее курьеры сохранили свои позиции в первой десятке.

В антирейтинг низкооплачиваемых профессий по сравнению с самым началом 2025 года вновь вернулись операторы кол-центров (48,5 тыс. рублей), выбыли психологи. В остальном состав не изменился — это дворники (36,2 тыс. рублей), уборщики (40 тыс. рублей), воспитатели (45,1 тыс. рублей) и мерчендайзеры (45,7 тыс. рублей). Все низкооплачиваемые профессии показали рост зарплат — сегодня им предлагают в среднем на 17% выше, чем год назад.

Ранее сообщалось, что россияне готовы потерять в зарплате ради работы рядом с домом.