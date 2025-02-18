Названы правила, которые помогут уберечь себя от инфекций в спортзале

Дезинфицирование оборудования в спортзале поможет защититься от различных инфекций. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на экспертов.

По их словам, поверхности любого оборудования лучше протирать антисептическими салфетками до и после прикосновения к нему. Помимо этого, специалисты советуют мыть руки с мылом после посещения спортзала. Чтобы защититься от бактерий, которые размножаются на мокрых полотенцах и на полу в раздевалках и душевых, лучше не пользоваться общими полотенцами, расческами или бритвами. Помимо этого, не стоит ходить без обуви в спортзале.

«Чтобы предотвратить возникновение кожных инфекций, всегда закрывайте порезы и царапины повязкой перед началом занятий спортом. Кроме того, принятие душа после тренировки и ношение чистой одежды освежает и является эффективным способом удаления любых микробов с кожи, которые вы подхватили во время занятий спортом», — добавили в сообщении.

Накануне сообщалось, что при занятиях в спортзале можно столкнуться с бактериями, которые вызывают кожные инфекции, например, золотистым стафилококком, этому особенно подвержены люди с ослабленным иммунитетом. Помимо этого, на спортивном оборудовании может находиться сальмонелла, которая вызывает тошноту, диарею и рвоту.

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