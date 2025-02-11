Врач рассказал, как сохранить здоровье сердца при «плохой» генетике

Генетика определяет от 20% до 30% риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Однако включение в рацион растительной пищи, качественный сон и физическая активность могут нивелировать влияние наследственной предрасположенности. Об этом изданию MedicalXpress рассказал Стивен Копецки, доктор медицинских наук и кардиолог из клиники Майо.

По словам доктора Копецки, здоровые привычки могут «выключать плохие гены» и «включать хорошие». Однако для предотвращения болезней сердца правильный образ жизни нужно вести из года в год.

В первую очередь врач рекомендует задуматься над диетой. Он советует людям с высоким наследственным риском сердечно-сосудистых патологий отдавать предпочтение свежим фруктам, овощам, бобовым и цельнозерновым продуктам. Также необходимо ограничить потребление слишком сладких, соленых и обработанных продуктов, которые могут повышать кровяное давление и уровень холестерина.

Не менее важно уделять как минимум 150 минут умеренной физической активности. Упражнения помогают снизить артериальное давление и уровень холестерина в крови, а также и поддерживать здоровый для сердца вес. Кроме того, Копецки отмечает, что достаточное количество сна имеет решающее значение для здоровья сердца и общего качества жизни. Чтобы хорошо высыпаться, кардиолог рекомендует ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.

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