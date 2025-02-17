Названы болезни, которые можно подхватить в спортзале

При занятиях в спортзале можно столкнуться с бактериями, которые вызывают кожные инфекции, например, золотистым стафилококком, этому особенно подвержены люди с ослабленным иммунитетом. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на экспертов.

Помимо этого, на спортивном оборудовании может находиться сальмонелла, которая вызывает тошноту, диарею и рвоту. Среди распространенных вирусных инфекций, которые могут сохраняться в воздухе крытого спортзала, — риновирус (вызывает простуду), грипп, коронавирус и респираторно-синцитиальный вирус (РСВ).

«Еще к наиболее распространенным инфекциям относятся грибковые инфекции, такие как микоз стоп, вирус папилломы человека (вызывающий подошвенные бородавки) и кожная сыпь, вызванная стафилококком», — добавили в сообщении.

Врач-терапевт Алексей Хухрев до этого говорил, что весной на фоне цветения деревьев и трав может обостриться аллергия, например сенная лихорадка или астма. В связи с этим он порекомендовал людям, склонным к поллинозу, соблюдать рекомендации врача-аллерголога в этот период. По его словам, осенью и весной обычно обостряются и проблемы с желудочно-кишечным трактом — гастриты, рефлюкс-эзофагиты и язвы.

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