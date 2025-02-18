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Петербуржец надругался над несовершеннолетней падчерицей

РЕН ТВ: в Петербурге мужчина надругался над 15-летней дочерью сожительницы
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Shutterstock

В Санкт-Петербурге правоохранители расследуют преступление против половой неприкосновенности 15-летней школьницы. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

По информации издания, в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней подозревают 43-летнего сожителя матери жертвы. По неподтвержденным данным, мужчина совершал противоправные действия в отношении падчерицы с лета 2024 года. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Нижегородской области задержали мужчину за многолетнее насилие над падчерицей. В полицию обратилась 34-летняя мать потерпевшей. На тот момент ее дочери исполнилось 16 лет.

Ранее в Москве таксиста задержали за изнасилование клиентки.

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