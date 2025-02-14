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В Нижегородской области отчим десять лет насиловал падчерицу

В Нижегородской области мужчину задержали за надругательство над падчерицей
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Pixabay

В Нижегородской области мужчину подозревают в насилии над падчерицей. Об этом сообщает NewsNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, житель Бора десять лет насиловал ребенка своей супруги. В 2014 году в отношении десятилетней девочки он якобы совершил иные действия сексуального характера с применением насилия. На данный момент его падчерице 16 лет.

О произошедшем стало известно после того, как 34-летняя мать школьницы обратилась в полицию. Сам отчим якобы признался в содеянном, в его отношении возбудили уголовное дело.

Известно, что подозреваемый нигде не работает и уже был судим за разбой и неуплату алиментов.

До этого в Москве таксиста задержали за изнасилование клиентки. Во время поездки водитель остановился на Нижегородской улице и, угрожая пассажирке, надругался.

После произошедшего пострадавшая обратилась в правоохранительные органы, по факту произошедшего возбудили дело.

Ранее в Екатеринбурге патологоанатом-кришнаит надругался над 12-летним ребенком.

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