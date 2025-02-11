В Москве таксист прервал поездку и изнасиловал пассажирку

Таксист изнасиловал пассажирку на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает столичный СК.



По данным следствия, 9 февраля водитель остановил автомобиль на Нижегородской улице, а затем, угрожая девушке расправой и применив силу, надругался над ней.

Жертва обратилась в органы внутренних дел. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.



Мужчину, подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности, уже задержали. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.



Ранее продавец из Казани напоил и изнасиловал 13-летнюю школьницу.