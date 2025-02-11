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В Москве таксист прервал поездку и изнасиловал пассажирку

В Москве задержали водителя такси, надругавшегося над пассажиркой
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BreizhAtao/Shutterstock/FOTODOM

Таксист изнасиловал пассажирку на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает столичный СК.
 
По данным следствия, 9 февраля водитель остановил автомобиль на Нижегородской улице, а затем, угрожая девушке расправой и применив силу, надругался над ней.

Жертва обратилась в органы внутренних дел. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.
 
Мужчину, подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности, уже задержали. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
 

Ранее продавец из Казани напоил и изнасиловал 13-летнюю школьницу.

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