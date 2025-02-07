В Дагестане задержали депутата, «замуровавшего» квартиру в ТЦ

В Дагестане сотрудники правопорядка задержали депутата городского собрания Дербента Ровшана Омарова, который замуровал квартиру женщины в торговом центре города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«По местам проживания Ровшана Омарова прошли обыски, он задержан. Подозревается в организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории республики», — заявил источник.

Инцидент произошел в центре Дербента. Власти хотели построить торговый центр на месте многоквартирного четырехэтажного дома. Выкупить здание не получилось, поскольку одна из собственников отказалась от продажи своей квартиры. После этого ТЦ решили построить вокруг квартиры женщины, которая оказалась «замурованной» внутри построенного здания.

В феврале прошлого года мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов сообщил, что Омарова исключили из партии «Единая Россия» после того, как он замуровал квартиру местной жительницы в ТЦ. По его словам, депутат допустил нарушение градостроительного законодательства. По его словам, сейчас в ситуации разбираются правоохранительные органы.

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