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В Петербурге мужчина получил тяжелые травмы из-за взрыва аэрозольного баллончика

Петербуржец попал в больницу с травмами головы после взрыва баллончика с краской
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Depositphotos

В Санкт-Петербурге мужчина пострадал при взрыве аэрозольного баллончика с краской. Об этом сообщает 78.ru.

Несчастный случай произошел с 30-летним петербуржцем вечером 17 февраля. В момент взрыва он находился в закрытом помещении — гараже на Меньшиковском проспекте.

Раненого мужчину экстренно доставили в медучреждение в тяжелом состоянии. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы и рваную ушибленную рану правой щеки. Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.

На прошлой неделе подросток из Полюстрово пострадал, пытаясь повторить «взрывной» тренд из TikTok. Мать 13-летнего мальчика обратилась в полицию с заявлением, полагая, что хулиганы кинули в ее сына бутылку, которая взорвалась. Однако выяснилось, что пострадавший вместе с другом закинул в бутылку очиститель для труб и мятные конфеты. Содержимое «выстрелило» вверх и попало школьнику в лицо.

Ранее москвич получил ожоги более 50% тела, спасая близких от горящего моноколеса.

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