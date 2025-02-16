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В Петербурге подросток пострадал, пытаясь повторить «взрывной» тренд из TikTok

В Петербурге ребенок получил ожоги лица, когда снимал видео для TikTok
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Shutterstock

В Санкт-Петербурге подросток из Полюстрово получил ожоги лица, когда пытался снять видео для TikTok. Об этом пишет «Фонтанка».

Как узнала газета, накануне днем мать 13-летнего мальчика обратилась в полицию. Она утверждала, что во время прогулки кто-то кинул в него бутылку, которая взорвалась. В итоге ее сын не может открыть глаза из-за полученных ссадин.

Как удалось выяснить полицейским, на подростка никто не нападал. Вместе с другом он пытался поддержать тренд в TikTok и закинул в бутылку очиститель для труб и мятные конфеты. Содержимое «выстрелило» вверх и попало в лицо мальчику.

Это не первый такой инцидент. В начале месяца мальчик пострадал после взрыва на детской площадке в Красногвардейском районе Петербурга. 13-летний школьник находился рядом с двумя незнакомыми молодыми людьми, которые решили провести эксперимент с химией. В результате бутылка взорвалась, мальчик получил ожоги лица, так как химикаты попали ему в глаза и на губы. Прибывшие на место медики его госпитализировали.

Ранее в Петербурге ребенок получил ожоги из-за компресса, который забыл отец.

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