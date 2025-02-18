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Врач объяснила, как наладить рацион питания при диабете

Врач Тананакина: крупы и овощи важно включать в рацион при диабете
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Lucigerma/Shutterstock/FOTODOM

Людям с сахарным диабетом стоит добавлять в свой рацион питания сложные углеводы, включая крупы, овощи и фрукты, однако, следить за порциями, чтобы избежать резких скачков уровня сахара в крови. Об этом РИАМО рассказала врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Тананакина.

Она отметила, что углеводы можно поделить на три основные группы — хлеб и крупы, фрукты и некоторые овощи (например, картофель и морковь) и молочные продукты. Пациентам с диабетом 1-го типа врач рекомендует ориентироваться на систему хлебных единиц, где каждая единица содержит 12 г углеводов. То есть им можно съесть один кусок хлеба, половину банана или выпить стакан молока.

«Тем, кто не получает инсулиновую терапию (чаще это пациенты с диабетом 2-го типа), специалисты советуют просто ограничить потребление углеводов в два раза. Например, хлеб рекомендуется есть один раз в день, молочные продукты — не более 250 мл, а фрукты — до 300 г в сутки. Это позволяет снизить углеводную нагрузку и держать диабет под контролем», — заключила Тананакина.

Ученые из Медицинского центра Бэйстейт (США) до этого выявили более низкий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с диабетом первого типа по сравнению со вторым типом.

Ранее врач объяснила, как совместить вегетарианство и диабет.

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