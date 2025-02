Стало известно, при каком типе диабета риск болезней сердца выше

Ученые из Медицинского центра Бэйстейт (США) выявили более низкий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с диабетом первого типа по сравнению со вторым типом. Результаты исследования опубликованы в Journal of the Society for Cardiovascular Angiography & Interventions (JSCAI).

Ученые собрали данные о здоровье почти 1,5 миллиона добровольцев. В ходе анализа было выявлено почти шесть тысяч человек с диабетом первого типа. Их показатели риска развития сердечно-сосудистых заболеваний сравнивались с таковыми у страдающих диабетом второго типа.

Результаты показали, что у представителей первой группы реже случались инфаркт миокарда, инсульт и ишемия конечностей. Существенной разницы в частоте операций по шунтированию сосудов между двумя группами не было. Тем не менее, лица с диабетом второго типа чаще подвергались чрескожному коронарному вмешательству (ЧКВ). Это минимально инвазивная процедура, применяемая при лечении заболевания коронарных артерий.

По словам ученых, диабет первого и второго типа — это принципиально разные заболевания. В первом случае поджелудочной железой человека перестает вырабатываться инсулин. В основном, причиной появления диабета первого типа становится генетическая предрасположенность. Людям с этим заболеванием нужны ежедневные инъекции препаратов, содержащих данный гормон.

Сахарный диабет второго типа — это хроническое заболевание, возникающее при уменьшении чувствительности тканей организма человека к инсулину. В этом случае требуется прием лекарств, стимулирующих его производство поджелудочной железой.

Ранее российские ученые создали уникальный аппарат для определения показателей сахарного диабета.