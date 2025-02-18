Решетников раскрыл основные этапы экономического развития БРИКС в ближайшие годы

В рамках БРИКС сегодня происходит фундаментальное переосмысление основных процессов взаимодействия стран. Если до этого объединение было в большей степени политическим, то сегодня упор делается на экономическое развитие, рассказал глава Минэкономики Максим Решетников. К 2030 году БРИКС займет 40% мировой экономики, заявил он в беседе с RT.

По словам Решетникова, в сторону экономического развития БРИКС направили события последних лет, в том числе санкционное давление заставило задуматься о необходимости разработки безопасной инфраструктуры сотрудничества. Она включает в себя систему платежей, транспортировки и страхования грузов, безопасность курсирования торговых судов, авиацию, независимую от решений и запретов западных производителей.

«К 2030 году БРИКС будет занимать примерно 40% мировой экономики, в то время как на западный блок будет приходиться лишь 27%. Ну то есть мы понимаем: уже в полтора раза больше в экономическом росте, он будет вот эти шаги делать», — пояснил министр.

Развиваться будут все основные направления — финансовое, инвестиционное, торговое и технологическое партнерство стран-участниц объединения, подчеркнул Решетников. Он отметил, что сегодня США активно используют инструменты давления на другие государства и объединения, в том числе на ВТО, что сказывается негативно на мировой экономике. Однако Россия адаптировалась к такому давлению и начала ориентироваться на свои источники экономического развития, заключил министр.

Напомним, недавно стало известно, что в июне 2025 года пройдет конгресс БРИКС, на котором планируется утвердить создание аграрного альянса объединения. Альянс, в который смогут войти не только члены или партнеры БРИКС, объединит усилия стран в сфере сельского хозяйства и технологий в области экологии, предложив альтернативу западным моделям сотрудничества.

Ранее глава Минэкономразвития рассказал о замедлении темпов роста в ряде отраслей.