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БРИКС создаст аграрный альянс

В БРИКС начали подготовку к созданию аграрного альянса
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Shutterstock

В июне 2025 года пройдет конгресс БРИКС, на котором планируется утвердить создание аграрного альянса объединения. Об этом в беседе с газетой «Известия» сообщила президент Национального движения сберегающего земледелия Людмила Орлова.

«Мы уже в декабре провели круглый стол и сейчас согласовали проведение конгресса и создание такого альянса. Откликнулось более 10 стран. Сейчас мы дорабатываем документы, механизмы, формируем программу», — заявила Орлова.

По ее словам, соорганизатором может стать Бразилия, так как она председательствует в БРИКС.

«Сейчас мы ждем ответа. Все документы утверждены и согласованы», — сказала глава движения.

Она подчеркнула, что такой альянс объединит усилия стран в сфере сельского хозяйства и технологий в области экологии, предложив альтернативу западным моделям сотрудничества.

Орлова также рассказала, что в альянс могут войти не только члены или партнеры БРИКС. Она отметила, что в этом проекте заинтересованы государства — члены и наблюдатели Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе Казахстан и Узбекистан.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что сотрудничество в рамках БРИКС отличается многообразием и охватывает множество направлений.

Ранее на Западе раскрыли стратегическую цель БРИКС, которую поставила Россия.

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