Летевшему в Астану самолету пришлось сесть в Турции из-за драки пары с женщинами

Самолет, выполнявший рейс Анталья — Астана, совершил вынужденную посадку в турецком городе Эрзурум из-за драки украинской пары с женщинами. Об этом сообщило турецкое издание Sözcü.

По данным издания, в первые минуты полета между пассажирами началась ссора. Спор между украинской парой и казахстанскими женщинами перерос в драку, и буйных людей не смогли унять даже стюардессы. После этого пилот совершил вынужденную посадку.

Полицейские прибыли на место инцидента после посадки самолета и задержали четверых человек. Украинская пара и их две оппонентки из Казахстана подали друг на друга жалобы.

Пассажиры прошли медосмотр в городской больнице Эрзурума и исследовательской больнице университета Ататюрка. После инцидента самолет простоял в аэропорту Эрзурума около часа, а после эвакуации пассажиров снова взлетел и продолжил свой полет в Астану, заключили журналисты.

До этого пьяный пассажир самолета напал на соседа во время рейса Екатеринбург — Сочи.

Ранее пьяная пассажирка оскорбила и избила бортпроводника на рейсе Москва — Сургут.