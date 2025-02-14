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Летевшему в Астану самолету пришлось сесть в Турции из-за драки пары с женщинами

Sözcü: самолет рейса Анталья — Астана сел в турецком Эрзуруме из-за драки
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Shutterstock/Vitalii Matokha

Самолет, выполнявший рейс АнтальяАстана, совершил вынужденную посадку в турецком городе Эрзурум из-за драки украинской пары с женщинами. Об этом сообщило турецкое издание Sözcü.

По данным издания, в первые минуты полета между пассажирами началась ссора. Спор между украинской парой и казахстанскими женщинами перерос в драку, и буйных людей не смогли унять даже стюардессы. После этого пилот совершил вынужденную посадку.

Полицейские прибыли на место инцидента после посадки самолета и задержали четверых человек. Украинская пара и их две оппонентки из Казахстана подали друг на друга жалобы.

Пассажиры прошли медосмотр в городской больнице Эрзурума и исследовательской больнице университета Ататюрка. После инцидента самолет простоял в аэропорту Эрзурума около часа, а после эвакуации пассажиров снова взлетел и продолжил свой полет в Астану, заключили журналисты.

До этого пьяный пассажир самолета напал на соседа во время рейса ЕкатеринбургСочи.

Ранее пьяная пассажирка оскорбила и избила бортпроводника на рейсе Москва — Сургут.

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