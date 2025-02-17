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Экипаж самолета с россиянами на борту обнаружил метки-фантомы

Aviaincident: на радаре самолета «ИрАэро» появились фантомные самолеты
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Василий Доенин/ТАСС

На радаре самолета авиакомпании «ИрАэро» появились фантомные метки. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Днем 15 февраля пассажирский Sukhoi Superjet 100 выполнял рейс из Нового Уренгоя в Уфу. Во время посадки в аэропорту сработал прибор ТКАС. Пилоты сообщили, что увидели на радаре до десяти фантомных меток, хотя других самолетов поблизости не было. Воздушное судно благополучно приземлилось, несмотря на сбой.

А 14 февраля самолету, летевшему из Антальи в Астану, пришлось вынуждено сесть в турецком городе Эрзурум из-за драки на борту. Известно, что конфликт произошел между украинской парой и казахстанскими женщинами в первые минуты полета. Словесная перепалка быстро переросла в драку, буйных пассажиров не смогли унять даже стюардессы. После посадки участников потасовки задержали полицейские. Украинская пара и две женщины из Казахстана написали друг на друга жалобы.

Ранее во Внуково совершил посадку самолет ВВС США.

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