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Врач разорвал пациентке кишку во время эндоскопии, женщина не выжила

Sabah: в Турции врач случайно порвал кишку пациентке во время эндоскопии
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Pixabay

В Турции женщина не выжила после эндоскопии. Об этом сообщает Sabah.

Инцидент произошел в городе Адана. По данным издания, 46-летняя женщина обычно лечилась у своего специалиста, но в этот раз решила обратиться к другому врачу.

Во время манипуляции медик проколол пациентке двенадцатиперстную кишку. После этого женщине сделали операцию, чтобы исправить ситуацию, но спасти ее не удалось.

После произошедшего врач, сделавший пациентке эндоскопию, извинился перед ее семьей. У женщины остались муж и двое детей.

На данный момент правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого в США хирурга лишили лицензии после нескольких неудачных операций. На деятельность врача обратили внимание после того, как во время операции он заявил об успешном удалении селезенки, но положил на стол печень пациента. Спасти человека не удалось.

Вскоре выяснилось, что таких случаев было несколько. После жалобы его отстранили от работы в отрасли.

Ранее в Красноярске семилетний ребенок не выжил после визита к стоматологу.

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