Хирург удалил пациенту печень вместо селезенки и путал органы больных

Хирург из США несколько раз делал операции, во время которых нанес пациентам вред. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на The State.

Как рассказали коллеги врача из Флориды, после операции он сказал об успешном удалении селезенки, но вместо этого органа положил на стол печень. В результате у пациента открылось кровотечение, спасти пострадавшего медикам не удалось.

Выяснилось, что ранее хирург уже проводил операции, которые позволяли усомниться в его компетенции. Так, в мае прошлого года пациенту потребовалось удаление надпочечника, но вместо этого мужчина вырезал часть поджелудочной железы.

Спустя два месяца после неудачного вмешательства врач провел женщине резекцию желудка, которая ей не была нужна. Ее спасти не удалось, так как состояние серьезно ухудшилось.

Уже в октябре текущего года на «специалиста» поступила жалоба. По словам автора, у медика нет необходимых для врача знаний, хирург представляет опасность для пациентов.

Жалобу приняли во внимание, американец лишился лицензии и теперь не может работать в медучреждениях Флориды и Алабамы.

Ранее в США донор сердца ожил на операционном столе.