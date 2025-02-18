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Москвичей предупредили о снеге и гололедице во вторник

Гидрометцентр сообщил, что во вторник в Москве ожидается до -8°C
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Pavel Golovkin/AP

Во вторник, 18 февраля, температура в столице опустится до -8°C, прогнозирует Гидрометцентр.

По его данным, москвичей ждет облачная погода с прояснениями. Местами возможен небольшой снег и гололедица. Температура будет колебаться в диапазоне от -6 до -8°C. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба, а ветер в 3-8 м/с будет дуть с юго-запада. В ночь на среду температура упадет до -10...-8°C, ветер в 2-7 м/с продолжит дуть с юго-запада, давление не поменяется.

На этом фоне ведущий сотрудник российского Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, что в первой половине этой недели будет идти снег, а во второй — осадки прекратятся. По ее словам, уже наблюдается тенденция на повышение температурных значений, а 23-34 февраля ожидается оттепель. Синоптик напомнила, что такой считается погода с температурой воздуха от -1°C.

Ранее американский сурок разошелся в прогнозе на весну с российским.

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