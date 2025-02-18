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В Москве к концу недели ожидается оттепель

Синоптик Макарова: в Москву 23-34 февраля придет оттепель
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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Температура воздуха в Москве будет постепенно повышаться, а 23-34 февраля ожидается оттепельная погода. Об этом сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

По ее словам, в первой половине недели будет идти снег, а во второй половине осадки прекратятся.

«В воскресенье — понедельник, скорее всего, будет оттепель. Тенденция на повышение температуры идет», — сказала Макарова.

Она напомнила, что оттепельной считается погода с температурой воздуха от минус одного градуса.

Накануне руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в Москве и Московской области в ближайшую неделю прогнозируются небольшие морозы, которые будут чередоваться с периодами потепления. В последние дни месяца в столичный регион придет оттепель, отметил он. По словам синоптика, потеплеет в столице и Подмосковье не раньше 25-26 февраля. В эти дни ночью температура воздуха не опустится ниже -5 градусов, а в последние дни месяца ожидается оттепель, заключил Шувалов.

Ранее синоптик заявил, что февраль в Москве станет самым холодным месяцем этой зимы.

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