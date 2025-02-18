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В Подмосковье полиция задержала двух поджигателей электричек

Полиция задержала двух поджигателей электричек в Дмитрове и Лобне
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Следственные органы задержали подозреваемых в поджогах электричек, произошедших в декабре 2024 года в подмосковных городах Лобня и Дмитров. Они задержаны и находятся под арестом, пишет ТАСС.

По имеющимся данным, за совершение поджогов им было обещано вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.

Расследование продолжается.

В декабре прошлого года неизвестные подожгли две электрички в Московской области. Поджоги произошли в Лобне и Дмитрове с разницей в несколько часов. Злоумышленники действовали по похожему сценарию: они пробрались на территорию железнодорожных станций, разбили стекло кабины машиниста и подожгли электрички. Электропоезд в Лобне не пострадал, поскольку огонь в кабине быстро потух. В результате инцидентов никто не пострадал.

18 февраля Верховный суд оставил в силе приговор Александру Новогренко, который был осужден на 15 лет колонии за поджог военкомата и сбыт наркотиков в Санкт-Петербурге.

Ранее в Тульской области мужчина попытался поджечь отдел полиции.

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