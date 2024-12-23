В Тульской области мужчина попытался поджечь отдел полиции

В Тульской области задержали мужчину, который пытался поджечь отдел полиции

В городе Новомосковске Тульской области задержали 60-летнего мужчину, который предпринял попытку поджечь здание районного отдела полиции. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД России.

Инцидент произошел вечером 21 декабря. Мужчина подошел к отделу полиции и пытался поджечь бутылку с горючей жидкостью, но его задержали сотрудники патрульно-постовой службы.

По предварительной информации, жителя Новомосковска обманули мошенники, которые похитили его деньги и пообещали вернуть их в том случае, если он совершит поджог полицейского здания, добавили в ведомстве.

Накануне сообщалось, что учительница английского языка из Владимирской области попыталась поджечь отделение полиции из-за действий украинских телефонных мошенников. По данным местных жителей, женщина подошла к зданию отдела МВД по Петушинскому району и бросила коктейль Молотова. Злоумышленницу задержали на месте.

А 20 декабря в России подожгли сразу несколько полицейских автомобилей: в Москве, Санкт-Петербурге и Твери.

Ранее депутат раскритиковал мошенников, которые заставляют россиян устраивать поджоги.