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Москвичам спрогнозировали оттепель после морозов в конце февраля

Синоптик Шувалов: в столичный регион придут морозы, а в конце февраля – оттепель
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Maxim Shemetov/Reuters

В Москве и Московской области в ближайшую неделю прогнозируются небольшие морозы, которые будут чередоваться с периодами потепления. В последние дни месяца в столичный регион придет оттепель, рассказал RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Сегодня и завтра в Москве и области ночью ожидается -10...-15 градусов, местами до -17 градусов. Днем температура воздуха составит -8 градусов.

В среду возможно смягчение морозов, пройдет небольшой снег. Однако затем атмосферное давление повысится, температура воздуха вновь пойдет вниз и опустится в столице и в регионе до -15 градусов в ночные часы. Днем прогнозируется от -6 до -8 градусов.

Потеплеет в Москве и Московской области, по словам Шувалова, не раньше 25-26 февраля. В эти дни ночью температура воздуха не опустится ниже -5 градусов, а в последние дни месяца ожидается оттепель, заключил синоптик.

Напомним, в Гидрометцентре также сообщали, что в Москву придут морозы до -16 градусов, а в Центральном федеральном округе температура опустится еще ниже. По словам метеорологов, наиболее холодным днем станет вторник, 18 февраля — в ночь на среду, 19 февраля, температура в российской столице упадет до -16 градусов.

Ранее синоптики раскрыли, как аномально холодная погода на юге ЦФО скажется на озимых культурах.

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